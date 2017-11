Eine Party gerät außer Kontrolle. Eine Wohnung liegt in Trümmern. Mehr als 30 Menschen springen im Takt der Musik in einem Studentenwohnheim in Denton, Texas. Der Holzboden bricht zusammen. Laut lokalen Medien verliert der Gastgeber Abiola Busari den Überblick über die Anzahl der Gäste. Plötzlich stehen dutzende Menschen in seinem Wohnzimmer. Das zweite Obergeschoss stürzt unter ihrem Gewicht ein – und verursacht Rohrbrüche und Wasserschäden im ganzen Haus. Mindestens 50 Bewohner müssen ihre Wohnungen verlassen. Trotzdem gibt es nur leichte Verletzungen. Es wird nun ermittelt, ob das privat geführte Wohnheim der Sicherheitsnorm entsprach.