Am Flughafen der texanischen Stadt San Antonio ist ein Mitarbeiter des Bodenpersonals von einem Triebwerk eines Flugzeugs der Airline "Delta" (im Bild) eingesaugt und getötet worden

Auf dem Rollfeld des Flughafens der US-Stadt San Antonio in Texas ist ein Arbeiter vom Triebwerk eines Flugzeugs eingesaugt und getötet worden.

Im US-Bundesstaat Texas ist ein Flughafenangestellter vom Triebwerk eines Passagierflugzeuges eingesaugt und getötet worden. Der aus Los Angeles kommende Flug der US-Fluggesellschaft Delta sei am Freitag in San Antonio gelandet und nachts mit nur einem laufenden Triebwerk zum Gate gerollt, erklärte die US-Verkehrssicherheitsbehörde NTSB der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag. Dabei sei der Arbeiter von dem Triebwerk geschluckt worden. Die NTSB habe eine Untersuchung des Vorfalls eröffnet.

"Wir sind untröstlich und trauern über den Verlust eines Familienmitglieds der Luftfahrt in San Antonio", zitierte der Sender CBS eine Stellungnahme von Delta. Der Konzern kooperiere mit den Behörden bei ihrer Untersuchung.

Texas: Dienstleister spricht von "tragischem Unfall"

Der Mann arbeitete örtlichen Medien zufolge für das Unternehmen Unifi Aviation, das von großen Fluglinien für Bodenpersonal-Dienste gebucht wird. Unifi Aviation nannte den Vorfall im Radio einen "tragischen Unfall" und erklärte, dass dieser nach ersten Erkenntnissen des Unternehmens nicht in Zusammenhang mit den eigenen Sicherheitsregeln und Abläufen stehe.

Erst am Mittwoch hatten Behörden der regionalen Fluggesellschaft Piedmont Airlines wegen eines ähnlichen Vorfalls die Zahlung einer Strafe von 15.625 Dollar (14.337 Euro) auferlegt.