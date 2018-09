Seit zehn Jahren beim US-Grenzschutz, Veteran der Navy: Juan David Ortiz könnte man mit Fug und Recht als verdienten Staatsdiener bezeichnen. Doch sollte das stimmen, was ihm der Sheriff im texanischen Landkreis Webb County vorwirft, dann ging Ortiz in den vergangen Wochen einem grausames Hobby nach: Auf sein Konto sollen vier Morde an Prostituierten gehen, dazu die Entführung einer fünften Frau. Die Ermittler bezeichnen Ortiz bereits als Serienmörder.

Seit Anfang September beschäftigten Leichenfunde die örtlichen Behörden. Vier Frauen waren durch Kopfschüsse hingerichtet und anschließend im Hinterland der Grenzstadt Laredo vergraben worden. Die Frauen sollen nach Aussagen der Ermittler alle als Huren gearbeitet haben. Zwei von ihnen waren US-Amerikanerinnen. Zu den anderen halten die Behörden noch immer Informationen zurück. Bis auf die Todesumstände hatte die Polizei allerdings keine Hinweise auf den Täter.

Noch kann die Polizei in Texas das Motiv nicht klären

Das sollte sich am vergangenen Freitag ändern. Eine junge Frau rannte in Panik auf eine Tankstelle zu. Dort hielt sich auch ein Statetrooper auf. Sie erzählte dem Polizisten, dass sie kurz zuvor bei einem Trucker zugestiegen sei, der sich selber als "David" ausgegeben hätte. Sie seinen ins Gespräch gekommen und in dessen Verlauf hätte der Fahrer unvermittelt eine Pistole gezogen und auf die Prostituierte angelegt. Die Frau konnte sich aus seinem Griff befreien und fliehen.

Die Beschreibung, die sie abgab, passte auf den Grenzbeamten Juan David Ortiz. Die Polizei fahndete nach ihm und konnte ihn am Samstag in einem Motel in Laredo aufspüren. Dort gelang ihm zwar noch die Flucht in ein nahes Parkhaus, spätestens dort konnten ihn aber die Ermittler stellen. Wie der Sender CNN berichtet, hat der 35-Jährige die vier Morde mittlerweile gestanden. Der Staatsanwalt hält die Beweislast gegen Ortiz für erdrückend. Der schweigt sich über sein Motiv bisher aus.

Die Verunsicherung in der Grenzstadt Laredo ist jedenfalls groß. Staatsanwalt Isidro Alaniz zeigte sich beim Portal "Time" verblüfft, mit welcher Kaltblütigkeit Ortiz seinen Dienst beim Grenzschutz verrichtet habe musste. Dessen Arbeitgeber hat bereits eine umfängliche Kooperation mit der Staatsanwaltschaft angekündigt.