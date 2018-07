Es ist ein erstes, vorsichtiges Aufatmen an der Tham Luang Höhle in Nordthailand. Die ersten Kinder sind aus der Grotte, in der sie seit mehr als zwei Wochen festsaßen gerettet worden. Rettungstaucher brachten die Kinder in einer stundenlangen, gefährlichen Aktion durch die überfluteten Höhlengänge ins Freie. "Nach 16 Tagen Warten haben wir heute die Gesichter der Fußballjungs gesehen", sagt der Einsatzleiter und Gouverneur der Provinz Chiang Rai. Der Einsatz sei besser gelaufen, als erwartet. "Wir haben bereits vier Jungen in Sicherheit gebracht, das ist ein enormer Erfolg." Große Erleichterung auch bei den Angehörigen der Geretteten, die den Einsatz am Sonntag vor dem Fernseher verfolgten. Darunter auch die Tante eines der Jungen. "Ich habe mir immer gesagt, dass es ihm schon gutgehen wird, aber ich habe mich nicht getraut, es laut auszusprechen", sagte die Tante eines der Jungen. "Ich habe mir Sorgen gemacht. Lachen konnte ich eine ganze Weile nicht." Die vier Jungen wurden in ein Krankenhaus in der Provinzhauptstadt Chiang Rai gebracht. Die Menschen dort nehmen großen Anteil an dem Schicksal der Eingeschlossenen. "Ich schaue jeden Tag die Nachrichten. ich sorge mich um sie, als ob es meine eigenen Kinder wären. Ich hoffe, sie kommen alle sicher nach draußen." Die Rettungsaktion für die acht Jungen und ihren Fußballtrainer, die noch in der Höhle festsitzen soll am Montag fortgesetzt werden.