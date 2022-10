Ex-Polizist schießt in Kindergarten um sich: mindestens 30 Tote, darunter viele Kinder

In Thailand hat ein Mann eine Kindertagesstätte gestürmt und mehrere Menschen getötet. Nach Polizeiangaben soll der Täter ein ehemaliger Polizist gewesen sein.

Bei einem Angriff auf einen Kindergarten im Norden Thailands sind nach Polizeiangaben mindestens 30 Menschen getötet worden, darunter zahlreiche Kinder. Ein mit einem Messer und Schusswaffen bewaffneter Mann stürmte laut Polizei am Donnerstag eine Kindertagesstätte in Na Klang in der nördlichen Provinz Nong Bua Lamphu und schoss um sich, bevor er die Flucht ergriff.

Unter den Todesopfern seien mindestens 23 Kinder, sagte ein Beamter der Provinzpolizei. Der Täter, ein Ex-Polizist, ergriff laut Polizei anschließend die Flucht, bevor er sich selbst und seine Familie tötete.