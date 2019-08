Die 16-jährige schwedische Klimakämpferin Greta Thunberg hat am Mittwoch unter tosendem Applaus den amerikanischen Kontinent betreten. Mit im Gepäck eine wichtige Botschaft an den den US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump: "Es ist merkwürdig, alle fragen mich immer wieder nach Donald Trump. Meine Botschaft an ihn ist einfach nur, auf die Wissenschaft zu hören. Aber ganz offensichtlich macht er das nicht. Und daher ist meine Antwort auf die Frage immer wieder: Wenn niemand bisher in der Lage war, ihn von der Klimakrise und der Dringlichkeit zu überzeugen, wie sollte ich dann dazu in der Lage sein? Daher geht es mir darum, für mehr Aufmerksamkeit zu sorgen, damit die Leute anfangen zu verstehen, wie groß diese Krise ist." Greta Thunberg war mit dem komplett CO2-neutralen Rennsegelschiff "Malizia 2" und dem deutschen Skipper Boris Herrmann von Europa aus über den Atlantik gesegelt. Dafür brauchte sie rund zwei Wochen. Wichtige Termine sind nun für die 16-jährige Symbolfigur im Kampf gegen den Klimawandel der Jugend-Klimagipfel der Vereinten Nationen in New York, der am 21. September startet, sowie die kurz darauf beginnende große Klimakonferenz mit Staats- und Regierungschefs vor der UN-Generalversammlung.