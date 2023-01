von Tibor Martini Wer Kätzchen in Las Vegas adoptiert, wird gleich doppelt belohnt: Zum einen mit dem Kätzchen selbst. Und dann gibt es noch die Airline, die einem dafür Tickets spendiert.

Es klingt nach einer wilden Geschichte: Wer in Las Vegas Kätzchen adoptiert, bekommt von einer Airline Gratis-Tickets spendiert. Was aber hat eine Airline mit Kätzchen zu tun? Und warum verschenkt sie Tickets an deren neue Besitzer?

Um das zu verstehen, muss man den Namen der drei Kätzchen kennen. Die hatte das größte Tierheim in Nevada, die "Las Vegas Animal Foundation", im Dezember im Norden der Stadt gefunden. Und weil es laut Tierheim so ungewöhnlich war, zu dieser Jahreszeit einen Wurf von Kätzchen im Tierheim zu haben, stand für das Tierheim laut Pressesprecherin Kelsey Pizzi fest: "Als diese drei klitzekleinen Flauschbällchen bei der Animal Foundation ankamen, wussten wir, dass wir ihnen besondere Namen geben mussten".

Der kluge Schachzug: Das Tierheim benannte die Tiere nach den drei großen Airlines Spirit, Delta und Frontier. Dadurch alleine wurden die Kätzchen zwar nicht sofort adoptiert, aber immerhin erhielten sie die Aufmerksamkeit von Frontier Airlines. Und die ließ sich einen ganz besonderen Deal einfallen: Wer den Kätzchen nicht ohnehin sofort verfallen ist, der bekommt als Geschenk obendrauf noch Gutscheine für Flugreisen mit der Airline.

Ein Eisbär auf dem Heck einer "Frontier Airlines"-Maschine. © Frontier Airlines

Dabei ließ sich die Airline nicht lumpen: Für die Adoption von Kätzchen "Frontier" bekommen die neuen Besitzer zwar mit vier 250-Dollar-Gutscheinen die größte "Belohnung", allerdings gehen auch "Delta" und "Spirit" nicht leer aus. Für beide gibt es immerhin zwei Gutscheine à 250 Dollar. Genug also, um das für Katzenstreu und Futter ausgegebene Urlaubsgeld wieder auffüllen zu können.

Für "Frontier Airlines" hat die Förderung noch einen anderen Grund: Die Airline macht schon seit langem mit ihren "Plane Tails" genannten Tier-Motiven auf ihren Fliegern auf den Artenschutz aufmerksam.

