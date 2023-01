von Tibor Martini Ein Fuchs im eigenen Garten begeistert wohl ohnehin viele Menschen. Die Begegnung mit einem Fuchs erstaunte eine Familie in England aber aus einem besonderen Grund: Er hatte nur zwei Beine.

Fuchs-Besuche sind für Phil und Jane Carter nichts Ungewöhnliches: Laut BBC besuchen die Tiere sie regelmäßig in ihrem Garten und lassen sich dort gut beobachten. Eine der letzten Begegnungen im Dezember sorgte dann bei der Familie allerdings doch für reichlich Aufsehen: Im Garten streunte ein Fuchs herum, der nur zwei Beine hatte!

Geistesgegenwärtig griffen die beiden zu ihren Smartphones und filmten, was sie draußen bei sich im Garten sahen. Seine Behinderung scheint den Fuchs auf den Videoaufnahmen nicht einzuschränken, geschickt balancierte er mit seinem Schwanz das Körpergewicht auf den beiden Beinen aus.

Dank der Aufnahmen ist der rothaarige Zweibeiner nun auch zu einem kleinen Internet-Star geworden: Seit die BBC über das Video berichtete, wurde es mehr als vier Millionen Mal angesehen und häufig kommentiert. Viele Nutzer fragen sich vor allem: Was ist mit den anderen beiden Beinen passiert? Wurde der Fuchs etwa verstümmelt, gegebenenfalls sogar durch eine illegale Falle?

Fuchs mit zwei Beinen: Wohl keine Verletzung

Ein BBC-Wildlife-Reporter hat dazu allerdings eine andere und harmlosere Theorie: Das Tier habe wahrscheinlich schon von Geburt an eine Behinderung. "Das ist Natur, das ist wunderschön. Ich habe mir gestern die Aufnahmen angesehen. Es ist schwierig: Ich denke, es ist wahrscheinlich eine genetische Anomalie oder Störung, also eher von Geburt an als eine Verletzung", so Mike Dilger. Für diese Theorie würde sprechen, dass der Fuchs mit seiner Behinderung ungemein geschickt umgeht – wahrscheinlich ist er sie einfach von Geburt an gewohnt.

Die beiden Fuchs-Filmer würden den kleinen Akrobaten gerne wieder bei sich im Garten sehen, haben ihm bereits Futter in den Garten gestellt. Bislang hat er sich allerdings nicht erneut sehen lassen.

Quellen:BBC, "Derby Telegraph"