von Eugen Epp Auch das ist die Natur: Eine Löwin im Tiergarten Nürnberg hat vier Junge geboren – eines starb, die anderen drei fraß sie auf. Solche Fälle gibt es im Tierreich öfter.

Vor wenigen Tagen war die Freude im Tierpark Nürnberg noch groß gewesen: Die Löwin Aarany hatte insgesamt vier Junge geworfen. Vater war das Löwenmännchen Kiron, mit dem sie sich seit vergangenem Jahr ein Gehege teilt. Eines der Jungen starb schon wenige Stunden nach der Geburt, nach ersten Erkenntnissen war seine Lunge nicht voll ausgebildet.

Der Rest überlebte die Geburt – jedoch nicht lange. Innerhalb eines Tages hatte die Löwin alle ihre Nachkommen aufgefressen. Eine traurige Nachricht für den Zoo, und ein Verhalten, das auf viele grausam wirkt. Zootierarzt Hermann Will weist aber darauf hin, dass es sich im Tierreich um ein nicht ungewöhnliches Phänomen handelt. "Bei ihrem ersten Wurf ist eine Löwin noch unerfahren", so Will. "Sie muss erst lernen, wie man Jungtiere großzieht. Deshalb kommt es öfter vor, dass bei Erstgebärenden die Aufzucht nicht klappt."

Asiatische Löwen sind vom Aussterben bedroht

Kiron und Aarany gehören beide zur Unterart der Asiatischen Löwen (Panthera leo persica). Die Unterart steht auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Tiere. In freier Wildbahn kommen Asiatische Löwen nur noch in einem Nationalpark in Indien vor, dort leben etwa 630 Exemplare. Auch deshalb hofft man in Nürnberg, dass es in Zukunft doch noch mit dem Löwennachwuchs klappt.

"Reservepopulationen in Zoos spielen in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle", betont der Tiergarten in einer Pressemitteilung. Sie könnten "Tiere für die Wiederansiedelung in der Natur bereitstellen". In Europa leben 130 Asiatische Löwen in Zoos. Die beiden Exemplare sind nun auch wieder für die Besucher:innen zu bewundern. Damit die Löwin während der Geburt nicht gestört wird, hatte der Zoo das Raubtierhaus Anfang Mai vorübergehend geschlossen.

