Vermutlich ist es in ihrem Nest – dem sogenannten Kobel – passiert: Fünf kleine Eichhörnchen-Junge in den USA sind an ihren buschigen Schwänzen zusammengewachsen. Die Haare haben sich mit Gras und Nistmaterial zu einem einzigen Knoten zusammengeballt, der für die kleinen Tiere zu einem echten Problem wurde: Hätte nicht ein Spaziergänger die Hörnchen-Geschwister gefunden, hätten sie vermutlich nicht lange in der Natur überlebt.

Eichhörnchen hatten Glück im Unglück

Doch sie hatten Glück und ein aufmerksamer Passant bemerkte den tierischen Knoten. Er brachte die Eichhörnchen in eine Auffangstation in der Nähe – ins Wildtier-Zentrum der " Wisconsin Humane Society". “Man kann sich vorstellen, wie zappelig und außer Rand und Band dieser ängstliche, verstörte Ball aus Eichhörnchen-Energie war", schreibt das Zentrum auf seiner Facebook-Seite. "Unser erster Schritt war, alle fünf gleichzeitig in Narkose zu legen."

Nur so war es den Mitarbeitern und Tierärzten möglich, die fünf Eichhörnchen-Schwänze mühevoll wieder voneinander zu trennen. Zwanzig Minuten konzentrierter Arbeit waren nötig, und die Tierretter wurden zunehmend besorgt: "Alle Tiere hatten verschieden stark ausgeprägte Gewebeverletzungen an den Schwänzen, da die Durchblutung so lange behindert worden war." Doch ganz so schlimm sah es am Ende nicht aus: Drei der Tiere hatten nach der Befreiung ihre eichhörnchentypischen Staubwedel-Schwänze wieder, die beiden anderen mussten zwar Haare lassen, sind sonst aber wohlauf.

“Jetzt, einen Tag später, sind alle gesund und munter", berichtet die "Wisconsin Humane Society". "Aber wir werden sie noch einige Tage beobachten, um sicherzustellen, dass kein Gewebe abgestorben ist." Wenn die fünf kleinen Nagetiere wieder ganz gesund sind, wird das Zentrum sie in die Freiheit entlassen, wo sie sich zum ersten Mal so richtig austoben können – ohne ihre vier Geschwister im Schlepptau.