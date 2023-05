Ein fester Blick in die Kamera: Das Eisbären-Baby wird in diesem Jahr wohl ein Publikums-Magnet im Tierpark Hagenbeck werden. Noch aber ist es für die Öffentlichkeit nicht zu sehen.

von Annette Berger Im Tierpark Hagenbeck ist das Eisbären-Baby seit seiner Geburt im Dezember ordentlich gewachsen. Jetzt veröffentlichte der Zoo neue Fotos – und fand auch das Geschlecht heraus.

Die Kleine ist 21 Wochen alt und seit der Geburt eine Sensation für den Tierpark Hagenbeck: Als das Eisbären-Baby am 19. Dezember 2022 zur Welt kam, war es der erste Nachwuchs dieser Tierart für den weltberühmten Zoo seit gut 20 Jahren. Allerdings hatten die Tierpflegerinnen und -Pfleger bis jetzt keine Ahnung, ob das Tier weiblich oder männlich ist.

An diesem Donnerstag musste das Jungtier dann eine wichtige Impfung bekommen – und diese Gelegenheit nutzten die Mitarbeiter bei Hagenbeck, um das Geschlecht des kleinen Bären festzustellen: Es ist ein Mädchen, wie der Zoo der Hansestadt mitteilte. Einen Namen hat das Töchterchen von Eisbärenmutter Victoria noch nicht.

Der Zoo veröffentlichte jetzt auch neue Fotos der kleinen Bärin, die von der lokalen Presse freudig begrüßt wurde. "Moin, du süßer Fratz", heißt es beispielsweise im Hamburg-Teil der "Bild"-Zeitung.

Tierpark Hagenbeck: "Die Kleine ist unheimlich mobil"

Die kleine Eisbärin ist offenbar aber nicht nur süß und dürfte demnächst ein Publikumsmagnet werden, sie ist auch sehr neugierig: "Die Kleine ist unheimlich mobil, aktiv und entdeckt alles, was die Tierpfleger ihr anbieten", wird Zootierarzt Michael Flügger in einer Pressemitteilung des Tierparks zitiert. "Alles muss genau untersucht und zernagt werden, ganz die Mama."

Die Eisbären-Baby im Tierpark Hagenbeck findet Wasser sehr spannend © Tierpark Hagenbeck / Pressefoto

Für das breite Publikum ist das Jungtier noch nicht zu sehen. Seit ihrer Geburt hat die Kleine ihre bisherige Kindheit fast ausschließlich mit der Mutter in der Geburtshöhle verbracht. Vor allem die ersten Tage bei neugeborenen Eisbären gelten als kritisch für das Überleben. Bei der Geburt sind die gut 900 Gramm schweren Tiere nahezu nackt, blind und taub.

Doch ihre ersten Lebenswochen hat die junge Eisbärin gut überstanden. Mutter Victoria kümmert sich nach Aussage des Zoos vorbildlich um ihre Tochter. Demnächst soll ein Monitor in dem von außen abgeschirmten Teil des Geheges montiert werden, über den Besucher das Jungtier dann zu sehen bekommen. Wann Zoobesucher die Kleine dann auch im äußeren Teil der Anlage beobachten können, steht noch nicht fest.

Der kleine Eisbär ist nicht nur wichtig für Hagenbeck, weil er vermutlich viele Besucher in den Zoo locken wird. Hagenbeck ist auch Teil des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms, das den Fortbestand der in freier Wildbahn gefährdeten Tiere garantieren soll. Auch Eisbären-Mutter Victoria war in Hagenbeck zur Welt gekommen. Das war im Jahr 2002.

Quellen: Tierpark Hagenbeck, Pressemitteilung, "Bild"-Zeitung, "Mopo"

