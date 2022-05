Sehen Sie im Video: Wandelnde Skelette – Abgemagerte Löwen aus „Horror-Zoo" gerettet.













Sie sind buchstäblich nur noch Haut und Knochen. Videoaufnahmen aus einem Zoo in Nigeria zeigen schockierende Bilder. Dieser in Gefangenschaft lebende Löwen ist stark abgemagert, das Skelett des Tieres ist deutlich unter seinem Fell sichtbar.

Die Aufnahme wurde von der deutsche NGO "Wild at Life e.V." gemacht. Die Tierschutzorganisation hat zwei Löwen aus einem Zoo in dem westafrikanischen Land gerettet. Ein besorgter Besucher hatte die Organisation benachrichtigt. Ein Sprecher beschrieb die Einrichtung als "Horror-Zoo"und nannte die Tiere "wandelnde Skelette".

Chief Conservation Officer Aslihan Gedik und ihr Team versorgten die Tiere noch vor Ort mit Notfutter und kümmerten sich um die medizinische Versorgung der abgemagerten Löwen.

"Wild at Life" setzt sich dafür ein, den illegalen Handel mit Wildtieren einzudämmen und zu stoppen und misshandelte Tiere aus Zoos zu retten.

Im vergangenen Jahr hatte die Organisation bereits verwahrloste Löwen in Burkina Faso und Nigeria gerettet. Damals zeigten die Tierschützer ähnlich abgemagerte Tiere.

Aslihan Gedik sagte: "Unser Hauptziel ist es, alle Löwenzuchtfarmen ein für alle Mal zu schließen. Die Wildtiere müssen in freier Wildbahn gehalten werden."

"Wild at Life" finanziert sich ausschließlich über Spenden.

