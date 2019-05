Drei Stunden lang dauerte die Rettungsaktion von zwei Elefantenjungen im Zentrum von Sri Lanka. Auf einem Privatgelände waren sie in ein Loch gefallen. Nur eines der Kleinen konnte selbständig herausklettern und zu seiner Mutter zurücklaufen, für die Rettung des zweiten Jungen kam ein Bagger zum Einsatz. Nachdem der kleine Elefant es endlich aus der Grube heraus geschafft hatte, weigerte es sich jedoch, dem Bagger von der Seite zu weichen. Da die Entwicklung des Landes den Lebensraum der Tiere zunehmend einschränkt, kommt es nicht selten vor, dass Elefanten in landwirtschaftliche Gelände eindringen, sich dabei selbst in Gefahr bringen oder Infrastruktur zerstören. Allerdings stehen die Tiere in Sri Lanka unter Naturschutz – das mutwillige Töten der Tiere wird mit der Todesstrafe geahndet. Um das gerettete Elefantenjunge zurück in den angrenzenden Wald zu scheuchen, zündeten Wildhüter und Dorfbewohner schließlich Feuerwerkskörper.