Sehen Sie im Video: Zweijähriges Mädchen kann bereits selbständig lesen – Mutter erklärt, wie das möglich ist.

































Was für ein Talent mit gerade mal zwei Jahren: Lethu ist für ihr Alter besonders fortgeschritten, denn das kleine Mädchen kann bereits Lesen und ganze Sätze bilden.





Ihre Mutter Ntombi beginnt erst vor Kurzem ihrer Tochter das Lesen beizubringen.





Gemeinsam leben die beiden in Johannesburg, Südafrika, wo Ntombi eine kleine Firma leitet.





Auf Tiktok teilt die 29-Jährige die Fortschritte ihrer Tochter – und bekommt dafür viel positives Feedback.





In ihren Videos zeigt sie, wie Lethu verschiedene Aufgaben meistert.





Dazu gehört das Sprechen von Sätzen, Bilder zu Wörtern zuordnen, oder auch das Lesen von Sätzen und Büchern.





Bereits mit 17 Monaten kann das kleine Mädchen schon ihre Körperteile aufzählen.





"Augen? Kopf? Ohren?"





Zudem kann Lethu bereits zwei Sprachen sprechen: Zulu und Englisch.





Ihren Tiktok-Account beschreibt die Mutter als "Educational content for toddlers", also als Lernort für Kleinkinder.





Dort erklärt sie außerdem anderen Eltern, wie sie es schafft ihrer Tochter diese Dinge beizubringen.





"Als erstes habe ich ihr die Namen der verschiedenen Buchstaben beigebracht. Also Lethu, was ist das für ein Buchstabe? G. Und was ist das? Ein U. Und dieser? Ein B. Als nächstes habe ich ihr dann die Aussprache der Buchstaben beigebracht. Nun, da Lethu den Namen und die Aussprache kennt, forme ich Wörter aus diesen Buchstaben. Aus B, U und G entsteht das Wort "Bug"."





Mit ihrem Tiktok-Kanal möchte die Mutter andere Eltern inspirieren und zeigen, dass es wichtig ist, den Kindern bereits in frühen Jahren etwas beizubringen.

Mehr