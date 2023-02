Transgender in Pakistan

Eine Transgender-Frau bettelt während des Feierabendverkehrs in Pakistans zweitgrößter Stadt Lahore um Geld. Wie jede Nacht wurde sie von ihrem Guru ausgesandt, um Geld für ihre Hidschra-Gemeinschaft, in der sie lebt, zu sammeln. Viele Hidschras leben in genau definierten und organisierten Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaften, angeführt von einer Guru-Mutter. Diese muss für die materiellen und spirituellen Bedürfnisse ihrer Schülerinnen, also der Transgender-Frauen, Sorge tragen und hat dafür ein Anrecht auf Loyalität und einen Teil ihrer Einnahmen.

