Einigen Usern von Tiktok fiel auf, dass die Frau in ihrem Schlafzimmer, in dem sie tanzt, kein TV-Gerät stehen habe. Auch das wird als ein Grund für ihre "Produktivität" vermutet (Screenshot)

In einem Tiktok-Video präsentiert sich eine Frau nach 26 Jahren nahezu ununterbrochener Schwangerschaft – und wirkt fit und fidel. Die Reaktionen in den Kommentaren zu dem Clip reichen von Erstaunen bis Ungläubigkeit.

"MommaHona15" nennt sich eine Frau auf Tiktok, die gerade in einem Clip zeigte, dass sie in den Jahren von 1993 bis 2019 permanent – außer im Jahr 2003 – schwanger war. Sie gebar in dieser Zeit 15 Kinder, worauf auch ihr Tiktok-Name hinweist, und wirkt fit und glücklich.

Der Clip beginnt damit, dass sich "MommaHona" in eine Tanzposition begibt und ein vergnügtes Lied mit dem Text "I'm your mother, you listen to me" gespielt wird. Zu diesen Klängen tanzt sie mit breitem Lachen, während seitlich die Geburtsjahre ihrer Kinder eingeblendet werden.

Tiktok-User wundern sich über ihren fitten Zustand

Nahezu passgenau folgt im Liedtext und in der Jahresabfolge eine kurze Pause im Jahr 2003 – und dann setzen sich der Song und die Aufzählung fort. Gen Ende hin tanzt sie in Rodeo-Manier. Mit der Einblendung des Jahres 2019 enden sowohl die Aufzählung als auch das Lied und der Videoclip.

Erstaunte, teilweise begeisterte, teilweise auch entsetzte Kommentare ruft der Clip bei den Nutzern der Plattform hervor. Das Erstaunen betrifft hauptsächlich die Fitness der 15-fachen Mutter, ihren körperlich guten Zustand und die Fröhlichkeit, mit der sie diesen witzigen Clip gestaltet hat. Die Userin "Zynthia" beispielsweise fasst ihren Eindruck so zusammen: "Sie sieht nach 15 Kindern besser aus als ich nach einem." Auch Nutzerin "AntjeMelling" haut in die gleiche Kerbe: "Ich habe die After-Baby Figur, die sie haben müsste. Dabei habe ich nur Fellkinder" und spielt damit wahrscheinlich auf ihre Hunde an.

Erstaunen über gute Figur der Frau

Entsetzen wiederum zeigt sich in den Kommentaren über die schiere Anzahl ihrer Schwangerschaftsjahre – und ihrer Kinder. Fast zwangsläufig taucht dann natürlich mehrfach die sarkastische Frage nach "noch weiteren Hobbys" der Frau und ihres Partners auf. Die Allermeisten scheinen sich jedoch über den Clip zu freuen und witzeln wie die Userin "Evka" über "25 Jahre Mutterschaftsurlaub", die während der ganzen Jahre – zumindest ihren Berechnungen zufolge – zusammen gekommen sein müssten.

Quelle: MommaHona15@Tiktok