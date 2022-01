Corona Booster Impfung Hallo liebes Team, wir haben ein Tema bzw ein Problem was bestimmt viele haben. Wir sind Genesse hatten im März 2021 Corona und haben uns im August das erste mal impfen lassen. Soweit alles gut da stande im impf Zertifikat vollständig Geimpft. 1 von 1. Jetzt haben wir unsere 2 Impfung bekommen also eigentlich geboostert. Aber das wird leider im digitalen Impfpass nicht so angezeigt. Nur 2 von 2. Somit können wir das geboostert nicht nachweisen. Vielleicht könnt ihr das mal in ein Tema aufnehmen. Oder uns Tips und Vorschläge geben wie wir damit umgehen sollen.

Urlaubsgeld für 300 eurojob Ich gehe 2xin der woche zu10euro also300euro arbeiten wie hoch ist mein urlaubslohn

Zwei Namen auf einem Grabstein, aber nur eine Urne wurde beerdigt. Zu Lebzeiten lässt der Ehemann, für sich und seine verstorbene Frau einen Grabstein anfertigen, allerdings gegen den Willen der Verstorbenen. Der Stein ist noch nicht ganz fertig, da stirbt auch der Ehemann. Soweit so normal. Der Sohn aus erster Ehe verwirklicht nun den letzten Willen seiner Mutter und setzt sie, wie gewünscht, in einer anderen Stadt in ihr Familiengrab bei. Die Kinder des Mannes, auch aus erster Ehe, beerdigen ihrerseits den Vater, wie von ihm geplant, und mit seinem vorbereiteten Grabstein an seiner Wunschgrabstätte. Nun gibt es zwei Gräber mit dem selben Namen, Geburts-und Sterbedatum. Nur in einem Grab aber befindet sich die Urne. Dazu muss gesagt werden, die Verstorbene war keine Hütchenspielerin. Frage: ist das erlaubt?

Fliege nach Türkei im Februar brauch ich Reisepass oder langt Personalausweiß habe deutsche Staatsbürgerschaft

Brauche ich für den neuen Personalausweis meine Heiratsurkunde? Brauche ich für den neuen Personalausweis meine Heiratsurkunde, obwohl ich schon über 20 Jahre geschieden bin?

Welchen Urlaubsanspruch hat ein AN bei vertraglich vereinbarte 1 Std. Arbeitszeit pro Woche (6 Tage)? Als Rentner arbeite ich in einem Minijob für 10,50 €/Std. Vertraglich vereinbart ist 1 Std. pro Woche (6 Tage). Die Arbeit fällt nur sporadisch an, kann durchaus mehr Stunden Arbeitszeit werden. Übersteigt jedoch nie die 450,-€ im Monat. Als minijobbender Rentner habe ich sicher auch Anspruch auf bezahlten Urlaub. Nur wie rechne ich bei der vertraglichen Konstellation den Anspruch aus? Kann mir bitte jemand helfen?

Wie wehrt man sich gegen einen Wucher- Verlag? Ich habe im März 2020 ein Buch veröffentlicht und unerfahrener Weise einen ordentlichen Batzen dafür hin gelegt. Obwohl das Buch bei einigen Shops vergriffen war, wollten die mir Weis machen, dass das Buch lediglich 6 mal verkauft wurde. Mein Erlös belief sich auf lächerliche 3,16. Die Verkaufszahlen kann ich leider nicht einsehen. Was kann ich tun?

Krankengeldzahlung - früher selbständig, seit 3 Jahren wieder angestellt - Kasse will nicht zahlen Hallo, mein Freund war selbständig, ist aber seit drei Jahren wieder angestellt. Nun ist er wegen Burnout krankgeschrieben, die AOK Bayern verweigert das Krankengeld, da er selbständig war. Argumentation der AOK Bayern: Er hätte zwei Jahre nicht in die Kasse gezahlt und war selbständig. Wie gesagt, er ist seit über drei Jahren wieder angestellt und die Beiträge werden - wie bei allen anderen auch - vom Arbeitgeber gezahlt. Gibt es hier ein Gesetz, auf das man sich berufen kann? So wie ich das bisher sehe, muss die Kasse zahlen, da es keine Frist gibt, wie lange man versichert ist bzw. diese 4-Frist gilt (aber der Arbeitgeber zahlt sowieso 6 Wochen, bis es Krankengeld gibt). Er gehört auch m.E. nicht zu den unter § 44 Abs. 1 Satz 2 SGB V genannten Personen.