Sehen Sie im Video: Mutter will sich künstliche Sommersprossen malen – doch das geht gewaltig schief.





































Die 32-jährige Abby Grocott versucht sich an einem Tiktok-Trend, der allerdings schief geht.





Mit einem brauen Ansatzspray möchte sich die Mutter falsche Sommersprossen machen – ein Trend, der gerade viral geht.





Jahre lang waren Sommersprossen alles andere als ein Schönheitsideal.





Ganz im Gegenteil: Einige Frauen haben sogar versucht, die kleinen Punkte mit Schminke zu verstecken.





Doch heute sind Sommersprossen voll im Trend.





Kosmetikmarken bieten eigene Produkte an, wie beispielsweise Stifte, mit denen man die Punkte aufmalen kann.





So hat auch Abby den Versuch gestartet, natürlich aussehende Sommersprossen im Gesicht zu erzeugen.





„Das hier ist das Spray. Mir wurde gesagt, ich kann es auf mein Gesicht sprühen und so bekomme ich natürliche Sommersprossen.“





Dieser Versucht ist nur leider total nach hinten losgegangen.





Anstelle der schönen Sommersprossen hat Abby braune Flecken im Gesicht.





„Ich sehe so aus, als ob ich mit meinem Gesicht in einem Kamin stecken geblieben wäre.“





„Also, versucht das nicht nachzumachen, weil es offensichtlich nicht funktioniert.“





Mit viel Abschminktüchern gelingt es der 32-Jährigen, die Flecken aus dem Gesicht zu waschen.





Abby kann über dieses Missgeschick lachen und schafft es, auch den Zuschauern ein Lachen ins Gesicht zu zaubern.









