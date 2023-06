Blick auf die Ostsee vor Timmendorfer Strand: Am Montag starb ein junger Mann nach einem Badeunfall in dem Ostseebad

Tödlicher Badeunfall in der Ostsee in Timmendorfer Strand: Zwei Männer unterschätzten offenbar die Strömung, einer kam ums Leben.

In Timmendorfer Strand hat es am Montag einen tödlichen Badeunfall gegeben. Ein 20 Jahre alter Mann aus Ratekau im Kreis Ostholstein verlor dabei sein Leben. Ein weiterer Mann konnte gerettet werden. Wie die Polizei berichtet, wurden am Montag kurz nach 17 Uhr Zeugen auf einen Mann im Wasser vor dem Strandabschnitt 25 aufmerksam, der um Hilfe rief. Die Zeugen konnten den 23-Jährigen aus dem Wasser ziehen, an Land wurde er von Rettungskräften erfolgreich reanimiert und ins Krankenhaus gebracht. Während der Rettungsaktion entdecken die Zeugen einen weiteren Mann im Wasser, der untergegangen war. Hierbei handelte es sich um das spätere Todesopfer.

Timmendorfer Strand: Mehrere Menschen in wenigen Tagen aus der Ostsee gerettet

Der 20-Jährige aus dem nahen Ratekau bei Lübeck war offenbar mit zwei Freunden im Wasser. Während die Begleiter sich aus eigener Kraft aus dem Wasser begeben konnten, ging der 20-Jährige unter und kam nicht wieder an die Oberfläche. "Die Feuerwehr setzte eine Drohne ein und konnte zusammen mit der DLRG den Mann nach fast 20 Minuten aus dem Wasser retten", berichtet die Polizei. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation und Transport ins Krankenhaus verstarb der junge Mann einige Stunden später in der Klinik.

Am Sonntag wurden ebenfalls am Strandabschnitt 25 ein zehn Jahre alter Junge und sechs seiner Angehörigen gerettet. Sie hatten die an dieser Stelle besonders starke Unterströmung ebenfalls unterschätzt. Im Jahr 2022 ertranken laut DLRG 18 Menschen in Nord- und Ostsee.

Das bedeuten die Flaggen am Strand

Am Montag hing am besagten Strandabschnitt laut Polizei die gelbe Flagge, bei der das Baden nur geübten Schwimmern empfohlen wird. Die Bedeutung der einzelnen Flaggen findet sich bei der DLRG:

Rot-gelbe Flagge: Baden und Schwimmen gefahrlos möglich. Es sind Rettungsschwimmer im Einsatz

Gelbe Flagge: Baden nur für geübter Schwimmer empfohlen, es herrschen Strömungen

Rote Flagge: Lebensgefahr. Baden und Schwimmen verboten

Schwarz-weiße Flagge: Wassersportbereich. Schwimmen nicht erlaubt.

Grüne Flagge: Keine offizielle Flagge, daher ohne Aussagekraft. Rot-gelbe Flagge ist entscheidend

