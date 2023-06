Blick auf die Ostsee vor Timmendorfer Strand: Hier gab es in diesem Jahr bereits einige Rettungseinsätze

Polizei sucht in der Ostsee nach 18-Jährigem – Vermisster muss nun Einsatzkosten tragen

Die Polizei suchte in Timmendorfer Strand mit großem Aufgebot nach einem Vermissten. Der 18-Jährige muss nun die Kosten für den Einsatz tragen. Erst vor zwei Wochen war ein anderer junger Mann dort ertrunken.

In Timmendorfer Strand im Kreis Ostholstein in Schleswig-Holstein ist in der Nacht zum Sonntag mit einem Großaufgebot nach einem vermissten Schwimmer gesucht worden. Nach etwa einer Stunde stellte die Polizei jedoch fest, dass der 18-Jährige zu Hause war, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Sieben Boote und ein Taucher waren demnach im Einsatz, um den jungen Mann zu finden.

Timmendorfer Strand: Vermisster muss Kosten für Einsatz tragen

Der 18-Jährige war leicht betrunken nach Mitternacht mit drei Freunden baden gegangen, und nach deren Aussagen nicht wieder aus dem Wasser gekommen. Warum er nach Hause ging, ohne seine Freunde zu informieren, war den Angaben zufolge zunächst unklar. Der 18-Jährige muss laut Polizei die Kosten der Suchaktion tragen.

In Timmendorfer Strand gab es in diesem Jahr bereits mehrere Rettungseinsätze, vor rund zwei Wochen war ein 20-Jähriger nach einem Badeunfall gestorben.

