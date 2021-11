Der Fall Malcolm X machte gerade Schlagzeilen, weil zwei Urteile nach dem Mord von 1965 an dem schwarzen Bürgerrechtler revidiert wurden. Jetzt ist eine seiner Töchter gestorben.

Die Tochter des 1965 erschossenen Bürgerrechtsaktivisten Malcolm X ist tot. Malikah Shabazz wurde am Montag leblos in ihrer Wohnung in Brooklyn gefunden, wie die New Yorker Polizei NYPD mitteilte. Ihre Tochter habe Shabazz leblos gefunden, berichtet unter anderem der US-Nachrichtensender CNN und beruft sich auf Informationen der Einsatzkräfte.

Malikah Shabazz ist eines von insgesamt sechs Kindern von Malcolm X. Sie wurde den Berichten zufolge 56 Jahre alt und ist das jüngste Kind des Bürgerrechtlers.

Laut ersten Ermittlungen der Polizei gebe es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, Malikah Shabazz sei nach jetzigen Erkenntnissen an einer natürlichen Todesursache gestorben, berichten US-Medien.

Tochter von Malcolm X lernte ihren Vater nie kennen

Ihre Tochter haben sie am Montagnachmittag gegen 16.40 Uhr gefunden, schriebt "Newsweek". Sie starb nur wenige Tage, nachdem der Name ihres berühmten Vaters erneut in den Schlagzeilen war: Am vergangenen Donnerstag hatte eine New Yorker Richterin die Schuldsprüche gegen zwei Männer aufgehoben, die 1966 unschuldig für den Mord an Malcolm X verurteilt worden waren. Ihre Unschuld wurde erst mehr als ein halbes Jahrhundert nach dem Fehlurteil nachgewiesen, einer der Männer starb in der Zwischenzeit. Beide hatten lange Haftstrafen abgesessen und waren erst in der 1980er Jahren freigekommen.

Malikah Shabazz hat ihren Vater nie kennen gelernt. Sie wurde im September 1965 geboren – sieben Monate, nachdem Malcolm X erschossen wurde.

Bernice King, die Tochter des – ebenfalls ermordeten – Bürgerrechtlers Martin Luther King, kondolierte der Familie auf Twitter. "Der Tod von Malikah Shabazz macht mich sehr traurig", schrieb King. Ihre Mutter sei gerade mit Malikah und ihrer Zwillingsschwester schwanger gewesen, als Malcom X ermordet wurde. "Mein Mitgefühl gilt der Familie".

