Es sind ungewöhnliche Aufnahmen: Eine kleine Schlange und ein Tausendfüßler sterben mitten im Todeskampf. Diese kleine Schwarzkopfnatter wurde von Wanderern in einem Nationalpark in Florida Keys gefunden. Die Parkwächter senden den Fund an Forscher im Florida Museum of Natural History. Und diese sind überrascht: Bei der Schlange handelt es sich um die sehr seltene Art Tantilla oolitica – eine Sichtung der Schlange habe es zum letzten Mal vor vier Jahren gegeben, so das Museum. Aber wie ist das Tier zu Tode gekommen? Normalerweise können Schlange Beutetiere fressen, die ein Vielfaches ihres Körperdurchmessers haben. Schlangen können ihre Kiefer dafür aushängen und somit ihr Maul vergrößern. Mit Hilfe eines 3-D-Modell des Fundes konnten die Wissenschaftler eine digitale Autopsie des Reptils und Insektes durchführen. Dieses gibt den Wissenschaftlern Hinweise, was zum Tod der kleinen Schlange geführt haben könnte. Im Inneren des Tieres sind Verletzungen zu sehen: Der Tausendfüßler hat in seinem Todeskampf wahrscheinlich die Schlange verletzt. Inwieweit diese Art gegen das Gift ihrer Beute geschützt ist, ist noch unklar. Allerdings verletzte das Insekt auch Teile der Atemwege der Schlange, sodass sie erstickte. Diese amerikanischen Schwarzkopfnattern sind nicht giftig und werden in der Regel nicht größer als 20 Zentimeter. Seit 2007 steht die Art auf der UUCN Roten Liste der bedrohten Arten. Vor allem die wachsenden Städte und der damit verbundene Rückgang ihres Lebensraumes sind der Grund dafür. Es ist das erste Mal, dass ein 3-D-Modell dieser Art angefertigt werden konnte. Bisher gab es auch noch keine Beobachtungen vom Fressverhalten dieser Schlangenart. Die Wissenschaftler des Museums haben ihre Daten der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, damit auch andere Herpetologen Einsichten über das Verhalten von Schwarzkopfnattern bekommen.

