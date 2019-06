Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

Tödliche Schüsse auf Schulabschlussparty (7.25 Uhr)

Argentinien und Uruguay: Strom läuft wieder (6.01 Uhr)

Fast 800 Migranten in Mexiko festgenommen (2.46 Uhr)

GroKo einigt sich auf Grundsteuerreform (1.52 Uhr)

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 7.55 Uhr: HSV holt angeblich Schweinsteigers Bruder Tobias ins Trainerteam +++

Fußball-Zweitligist Hamburger SV holt nach Informationen der "Bild"-Zeitung den älteren Bruder von Weltmeister Bastian Schweinsteiger ins Trainerteam. Dienstbeginn für Tobias Schweinsteiger im Volkspark könnte demnach schon am Donnerstag sein. Der neue HSV-Cheftrainer Dieter Hecking habe nach Dirk Bremser damit seinen zweiten Assistenten.

Der 37 Jahre alte Tobias Schweinsteiger war früher Stürmer beim VfB Lübeck und arbeitete zuletzt beim Zweitligisten FC Juniors OÖ, dem Ausbildungsclub des österreichischen Vizemeisters Linzer ASK. Seinen Trainer-Einstand gab er beim FC Bayern. Mit der U17 wurde Tobias Schweinsteiger als Co-Trainer von Tim Walter, der jetzt beim VfB Stuttgart arbeitet, deutscher Meister.

+++ 7.25 Uhr: Tödliche Schüsse auf Schulabschlussparty in Philadelphia +++

In Philadelphia sind bei einer Schulabschlussfeier gestern Abend tödliche Schüsse gefallen. Mindestens vier Teenager und vier junge Erwachsene wurden angeschossen, wie US-Medien unter Berufung auf die Polizei berichten. Einer der Erwachsenen starb an seinen Verletzungen. Die anderen Opfer schweben nicht in Lebensgefahr. Dem Lokalsender NBC10 zufolge waren rund 60 junge Menschen bei der Party auf einem Spielplatz in Southwest Philadelphia. Der Tathintergrund ist unklar. Laut Fox29 durchkämmte die Polizei die Umgebung nach möglichen Verdächtigen. Vorerst wurde niemand festgenommen.

Die Schüsse bildeten laut Medien den Abschluss eines besonders gewaltgeprägten Wochenendes in der US-Metropole im Bundesstaat Pennsylvania. CBS Philly berichtete von 15 Vorfällen mit Schusswaffengebrauch mit mindestens 24 Verletzten. In den USA wurde gestern wie in vielen anderen Ländern der Vatertag gefeiert.

+++ 7.14 Uhr: Mindestens 18 Tote bei Busunglück in Venezuela +++

Bei einem schweren Busunglück im Westen von Venezuela sind mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. Ersten Ermittlungsergebnissen zufolge platzte offenbar ein Reifen, als der Bus mit hoher Geschwindigkeit auf einer Straße im Bundesstaat Zulia an der Grenze zu Kolumbien unterwegs war, wie die Polizei mitteilte. Zeugenangaben zufolge saßen in dem Bus 47 Passagiere, elf weitere standen. 14 Menschen seien am Unfallort verstorben, vier weitere im Krankenhaus, teilte die Polizei mit. Etwa 30 Verletzte wurden demnach noch im Krankenhaus behandelt.

Die Straßen in Venezuela gelten aufgrund mangelnder Instandhaltung als schlecht. Viele Busse und andere Fahrzeuge sind extrem alt.

+++ 6.01 Uhr: Stromversorgung in Argentinien und Uruguay nach Blackout wieder hergestellt +++

Nach dem massiven Blackout in Argentinien und Uruguay haben die beiden südamerikanischen Ländern wieder Strom. Das argentinische Energie-Staatssekretariat teilte mit, die Stromversorgung sei "zu 100 Prozent" wiederhergestellt. Die Ursache für den flächendeckenden Stromausfall ist weiterhin unklar.

Das argentinische Stromnetz war gestern Morgen zusammengebrochen. Dies führte zu einem landesweiten Ausfall der Stromversorgung für die 44 Millionen Argentinier. Auch im Nachbarland Uruguay fiel das Stromnetz komplett aus, betroffen waren 3,5 Menschen. Auch in einigen Regionen Brasiliens und Paraguays fiel der Strom aus.

+++ 5.12 Uhr: Staatengemeinschaft berät in Bonn über mehr Anstrengungen beim Klimaschutz +++

Vertreter von fast 200 Staaten kommen von heute an in Bonn zu Gesprächen über die Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens zusammen. Das vom UN-Klimasekretariat UNFCCC organisierte Treffen dient der Vorbereitung des im September in New York geplanten UN-Klimagipfels sowie der nächsten UN-Klimakonferenz im Dezember in Santiago de Chile.

Umweltverbände forderten im Vorfeld die europäischen Regierungen auf, ihre Anstrengungen beim Klimaschutz zu verstärken und bislang vorgelegte Beiträge nachzubessern. Vor allem die Bundesregierung trete jedoch bisher eher als Bremser auf, kritisierte WWF-Klimaexperte Michael Schäfer. In Bonn soll es auch um finanzielle Unterstützungsleistungen der Industriestaaten bei Klimaschutz und Klimafolgen gehen.

+++ 4.38 Uhr: Inhaftierter Demokratie-Aktivist Joshua Wong in Hongkong freigelassen +++

In Hongkong ist der inaftierte Demokratie-Aktivist Joshua Wong freigelassen worden. Der Anführer der "Regenschirm"-Bewegung verließ das Gefängnis Lai Chi Kok, wie ein AFP-Journalist vor Ort berichtete. Der 22-Jährige saß seit Mai eine zweimonatige Haftstrafe ab, weil er 2014 die Auflösung eines Protestlagers behindert haben soll.

+++ 4.10 Uhr: Protest in Hongkong dauert an - Polizei hält sich zurück +++

Einen Tag nach dem Massenprotest mit mehr als einer Million Menschen in Hongkong hat eine kleinere Gruppe auch heute weiter in der Nähe des Regierungssitzes demonstriert. Die Polizei, die am Morgen die Straßen freiräumen wollte, hielt sich allerdings zurück. Die Demonstranten hielten einen Teil einer großen Straße besetzt, saßen oder schliefen auf dem Boden. Heute sind auch einige Streiks aus Protest gegen die Regierung geplant.

Obwohl Regierungschefin Carrie Lam das umstrittene Gesetz für Auslieferungen an China auf Eis gelegt und sich gestern auch bei den Hongkongern für ihr Vorgehen entschuldigt hat, ist die Verärgerung unter den sieben Millionen Einwohnern der chinesischen Sonderverwaltungsregion noch groß. Der Streit über das Gesetz hatte Hongkong in die größte politische Krise seit langem gestürzt.

+++ 2.46 Uhr: Fast 800 Migranten in Mexiko festgenommen +++

Im mexikanischen Bundesstaat Veracruz sind fast 800 zentralamerikanische Migranten festgenommen worden, unter ihnen knapp 370 Kinder unter acht Jahren. Die Migranten, die meisten von ihnen aus Guatemala und Honduras, seien in vier Lastwagen versteckt gewesen, teilte die mexikanische Migrationsbehörde mit. Nach Angaben aus Regierungskreisen wurden sechs mutmaßliche Schlepper festgenommen.

Der ostmexikanische Bundesstaat Veracruz gilt als besonders gefährlich für Migranten - durch ihn führt auch eine der Hauptrouten für den Drogenschmuggel in die USA.

+++ 2.03 Uhr: Atommächte geben Nuklearwaffen wachsende Bedeutung +++

Die Atommächte geben Nuklearwaffen einem Bericht zufolge eine wachsende Bedeutung. Das Internationale Institut für Friedensforschung in Stockholm (Sipri) schreibt in einem heute veröffentlichten Bericht, zwar sei die Zahl der Atomwaffen weltweit zurückgegangen. Die Atommächte würden ihr Nukleararsenale aber modernisieren. Es gebe damit zwar weniger Atomwaffen, diese seien aber neuer.

Dem Bericht zufolge verfügten die USA, Russland, Großbritannien, Frankreich, China, Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea Anfang 2019 über insgesamt 13.865 Atomwaffen. Das waren rund 600 weniger als ein Jahr zuvor. China, Indien und Pakistan hätten ihre Atomarsenale aber ausgebaut. Der Rückgang der Zahl der Atomwaffen weltweit geht demnach vor allem auf die USA und Russland zurück.

+++ 1.52 Uhr: Koalitionsspitzen einigen sich bei Reform der Grundsteuer +++

Die Koalitionsspitzen von Union und SPD haben sich nach monatelangem Streit auf eine Reform der Grundsteuer geeinigt. Die Koalition strebe an, dass noch vor der parlamentarischen Sommerpause eine erste Lesung im Bundestag stattfinde und das Gesetzespaket zur Grundsteuer rechtzeitig verabschiedet werde, damit es noch in diesem Jahr in Kraft treten könne, heißt es in einer in Berlin verbreiteten Erklärung der Koalitionäre. Die Koalition habe Einigkeit in allen substanziellen Fragen für die künftige Erhebung der Grundsteuer erzielt. Details wurden nicht genannt.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sieht die Einigung der Koalitionsspitzen auch die - vor allem von der CSU verlangte - umstrittene Einführung von Öffnungsklauseln für die Länder vor. Die Länder bekämen damit also Spielraum für eigene Gestaltungsmöglichkeiten bei der Grundsteuer.