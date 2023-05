Im schleswig-holsteinischen Duvensee ist ein 19-Jähriger bei einem Unfall auf einem Bauernhof ums Leben gekommen. Ursache und Hergang des Unglücks sind nun Gegenstand von Ermittlungen.

Tödlicher Unfall in Duvensee im Kreis Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein: Am Mittwoch ist ein 19-Jähriger auf einem landwirtschaftlichen Gehöft von einem Düngerstreuer eingeklemmt und tödlich verletzt worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen habe sich der Unfall ereignet, als der 19-Jährige Reparaturarbeiten an der landwirtschaftlichen Maschine vorgenommen habe, sagte eine Polizeisprecherin. Dabei habe sich der Düngerstreuer am Mittwoch aus bislang ungeklärter Ursache abgesenkt und den 19-Jährigen eingeklemmt. Der Mann starb noch an der Unfallstelle, Seelsorger betreuten Zeugen und Helfer vor Ort.

Tödlicher Unfall in Duvensee: Untersuchungen zur Ursache laufen

Die Staatsanwaltschaft Lübeck hat einen Sachverständigen mit der Klärung des Unfallherganges beauftragt. Lokale Medien berichteten, ein technischer Defekt in Form eines geplatzten Hydraulikschlauches sei möglicherweise ursächlich für das Absenken des hinten an einem Traktor angebrachten Streuers. Bestätigt werden konnte diese Vermutung bislang nicht. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Ratzeburg übernommen.

