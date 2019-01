In der Silvesternacht fuhr in Tokio ein Auto in eine Menschenmenge. Dabei wurden mindestens acht Menschen verletzt, einer davon schwer. Der Vorfall ereignete sich um kurz nach Mitternacht in einer stark bevölkerten Gegend in der viele Menschen auf dem Weg zum Neujahrsgebet in einem Tempel waren. Der Fahrer, ein 21-jähriger Mann aus der Nähe der Stadt Osaka, soll zunächst gesagt haben, die Tat sei eine Terrorattacke gewesen. Später nahm er dies jedoch zurück. Er war zunächst aus dem Fahrzeug geflohen, konnte aber bereits zwanzig Minuten später gefasst werden. In seinem Wagen wurden 20 Liter Kerosin gefunden.