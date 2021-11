Sehen Sie im Video: Mann in "Joker"-Kostüm attackiert Fahrgäste – Aufnahmen einer Horror-Fahrt in der U-Bahn.









In Panik rannten diese Menschen am Halloween-Sonntag durch einen Wagon in der U-Bahn von Tokio. Zuvor hatte ein als "Joker" beschriebener Messerangreifer in dem Zug Feuer gelegt und mehrere Menschen verletzt. Die U-Bahn kam nach einer Notbremsung außerplanmäßig zum Stehen. Viele Menschen retteten sich durch die Fenster des Zuges und kletterten ins Freie. Vor dem Bahnhof trafen schnell zahlreiche Feuerwehrwagen und Rettungskräfte ein, der Zugang wurde abgesperrt. Die Polizei nahm nach japanischen Medienberichten einen 24-jährigen Verdächtigen am Tatort fest. Er soll sich wie der "Joker" im Batman-Film verkleidet gewesen sein und bei seiner Festnahmen keinen Widerstand geleistet haben. Über seine möglichen Motive wurde zunächst nichts bekannt. Ihm wird nun versuchter Mord vorgeworfen.

Mehr