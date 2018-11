Wer diese dunkle Wand am Horizont sieht, kann es schon einmal mit der Angst zu tun bekommen. Entstanden sind diese Aufnahmen am Dienstag in Taurisano, im Süden von Italien. Nach lokalen Medienberichten hatte dort ein Tornado eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Dächer seien abgedeckt und zahlreiche Bäume entwurzelt worden, hieß es. Der Tornado in Taurisano war nicht der einzige, der am Dienstag in Italien gesichtet wurde. Ähnliche Wetterphänomene wurden auch von anderen Orten in Süditalien gemeldet. Neben den Stürmen gab es in der Region zuletzt auch heftigen Regen und Überschwemmungen.