In Toronto, Kanada, hat nach Polizei-Angaben ein Van mehrere Fußgänger überfahren. Der Vorfall ereignete sich in der Yonge Street nahe der Finch Station. Via Twitter informierte die Toronto Police über den Vorfall. Sie schätzte die Zahl der Verletzten auf acht bis zehn, konnte aber noch keine genauen Angaben machen. Berichte über eine angebliche Schießerei bestätigten sich zunächst nicht. Ein Pressesprecher der Polizei sagte der Nachrichtenagentur DPA, der Mann sei in Polizeigewahrsam und es gebe keine weiteren Verdächtigen. Ob es sich in Toronto um eine absichtliche Tat oder einen Unfall gehandelt hat, steht bislang nicht fest.