Ein Teil des Grey Gletschers im Süden Chiles ist abgebrochen. Die Region gehört zu dem chilenischen Nationalpark Torres del Paine. Der enorme Eisberg soll etwa 350 Meter lang und rund 380 Meter breit sein. Michael Arcos, Leiter des Nationalparks Torres del Paine am Dienstag: "Das Schrumpfen des Grey Gletschers ist konstant und hat sich in letzter Zeit beschleunigt. Wahrscheinlich liegt es auch am Klimawandel." Der Torres del Paine Nationalpark gilt als einer der bekanntesten und beliebtesten in Chile. Das Gebiet ist durchzogen mit Bergen, die fast 3000 Meter hoch sind. Und jährlich kommen rund 115.000 Besucher hierher um die Natur zu bestaunen.