Mildred Wilson bewältigt ihr nun drittes “Tough Mudder”-Rennen – und das mit 83 Jahren.





Das “Tough Mudder”-Rennen ist ein spezieller Hindernislauf, bei dem es um Teamwork, Willensstärke und Zusammenhalt geht. Hierbei geht es nicht nur um Bestzeiten – sondern auch um die Herausforderung an sich.





Bei dem Fünf-Kilometer-Lauf werden Hindernisse überwunden, die vor allem auf Teamwork und Spaß ausgerichtet sind.





So ist auch Mildred über ihre eigenen Grenzen hinausgegangen – und das zum dritten Mal.





Vorbereitet hat sie sich, indem sie Pickleball gespielt hat und Laufen gegangen ist. Auch von ihrem Doktor hat sie sich vorab beraten lassen.





2019 nimmt die US-Amerikanerin erstmals gemeinsam mit ihrem Sohn Danny an dem Rennen teil.





2020 tritt sie zu Ehren ihres verstorbenen Mannes erneut an.





Den dritten Anlauf nutzen Mildred und ihr Sohn, um Geld für eine Organisation zu sammeln, die Brunnen in Afrika baut.





Die Resonanz in den sozialen Medien ist durchweg positiv.





Für Mildred und ihren Sohn ist das Rennen zu einer Tradition geworden.





Mit ihren 83 Jahren ist sie die älteste Teilnehmerin, die jemals das “Tough Mudder”-Rennen erfolgreich beendet hat. Mit ihrer Leistung beweist sie, dass das Alter für manche Menschen wirklich nur eine Zahl ist.

