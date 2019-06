Schon der Name verrät, was Besucher im Vermilion Heritage Museum erwarten können: Das Erbe von Vermilion, so die wörtliche Übersetzung – laut Webseite eine "faszinierende" Reise durch die vergangenen Jahrzehnte der kanadischen Kleinstadt. Zur Historie der 4000-Einwohner-Stadt gehört demnach auch ein alter Tresor, der Anfang des 20. Jahrhunderts in einem Hotel stand und seit den frühen 90er-Jahren Inventar des Museums ist.

Nur: Seit den späten 70er-Jahren wurde der Tresor nicht mehr geöffnet; der Inhalt ist seitdem ein Mysterium. Das Museum engagierte Experten, um den Code zu knacken, kontaktierte frühere Mitarbeiter des Hotels und ließ Besucher am Zahlenrad drehen. Niemandem gelang es, den Tresor zu öffnen.

Außer Stephen Mills, einem Touristen aus der kanadischen Gemeinde Fort McMurray. Beim ersten Versuch. Darüber berichtete unter anderem die britische BBC.

In dem Tresor lagen ...

"Wenn wir jeden Sommer campen gehen, merken wir, dass jede kleine Stadt, egal wohin man kommt, etwas zu bieten hat", wird Mills von der BBC zitiert. Mills und Familie besuchten das Museum und nahmen an einer Führung teil. Ein Stopp: der alte Hoteltresor, den die gesamte Familie als "sehr faszinierend" empfunden habe.

Auch Mills versuchte sich an dem klassischen Zahlenschloss von 0 bis 60, wie viele Besucher vor ihm, und versuchte die Kombination zu knacken. Seine (Erfolgs-)Formel: 20-40-60.

"Ich wusste gar nicht, dass der Tresor lange nicht geöffnet wurde", so Mills zur BBC, "bis mir viel Staub entgegengekommen ist." Der Guide, der Familie Mills durch das Museum führte, beschreibt den Moment als "Nervenkitzel".

Ein Schatz lag darin allerdings nicht verborgen, lediglich eine alte Gehaltsabrechnung und ein Teil eines Bestellblocks aus dem Hotel-Restaurant, wahrscheinlich aus den späten 70er-Jahren. "Sie haben keinen großen Wert", so der Museumsguide zur BBC, "aber sie sind für uns von großem Interesse. So können wir uns ein wenig besser vorstellen, wie dieser Ort um 1977 oder '78 gewesen sein mag."

Quelle: BBC