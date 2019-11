Der Ziegenbock, den in Russland und vermutlich sogar weltweit Millionen Menschen kennen, ist tot. Timur wurde durch seine ungewöhnliche Freundschaft mit einem sibirischen Tiger berühmt – nun starb er in einem russischen Tierpark. "Das Herz von Timur hat am 5. November aufgehört zu schlagen", sagte Dmitri Mesezew, Leiter des Tierparks "Safaripark" in der Gegend von Wladiwostok im äußersten Osten Russlands, am Freitag über den Ziegenbock. Er hatte Timurs Beziehung zum Tiger Amur als ein "Wunder" eingestuft.

Der Ziegenbock sollte vom Tiger sogar das Jagen lernen

Timur war Ende 2015 in das Gehege des Tigers gelassen worden, weil er der Raubkatze als Beutetier dienen sollte. Doch der Ziegenbock hatte wohl wenig Lust gefressen zu werden: Er zeigte keinerlei Angst – daraufhin freundete sich Amur mit ihm an. In der Folge waren die beiden unzertrennlich. Sie aßen, spielten und schliefen gemeinsam. Amur versuchte sogar, Timur das Jagen beizubringen.

Tierische WG Tiger prüft Freundschaft zu Ziege auf Bissfestigkeit DPA

Das Verhältnis kühlte allerdings ab, als Timur anfing, den Tiger immer mehr zu piesacken. Der Ziegenbock habe Amur fast einen Monat lang belästigt, sagte Mesezew. Im Januar 2016 stieß Amur den angreifenden Ziegenbock schließlich heftig zurück, so dass Timur einen Felsen hinabstürzte.

Danach wurde der Bock von Amur getrennt. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich zusehends. Er wurde ins 9000 Kilometer entfernte Moskau gefahren, um geheilt zu werden, aber er erholte sich nicht mehr richtig von seinen Verletzungen. Seine Pfleger gehen davon aus, dass die Auseinandersetzung mit Amur den Ziegenbock letztlich das Leben kostete.

In dem Tierpark in Russland soll eine Statue an Timur erinnern

Nach der Todesnachricht äußerten viele Russen in Online-Netzwerken ihre Trauer. "Mutiger Timur, du bleibst für immer in unseren Herzen", lautete einer der Kommentare.

Auf der Kommentarseite des Tierparks äußerten viele Menschen ihre Anteilnahme. Eine Leserin bat darum, es möge ein Spendenkonto für ein Denkmal Timurs eingerichtet werden. Dieses wird es wohl tatsächlich geben: Timurs Pflegerin Elvira Golowina kündigte an, der Bock werde "in allen Ehren" bestattet. Der Tierpark will zu Timurs Ehren eine Bronzestatue an seinem Grab errichten.