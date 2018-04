Allein im Dunkeln, bis zum Hals in kaltem, stinkendem Abwasser, Jesse Hernandez hat einen traumatischen Trip durch die Kanalisation von Los Angeles hinter sich. Der 13-Jährige war am Sonntag beim Spielen in einem Park durch die Abdeckung eines alten Wartungsschachtes gestürzt, direkt in den reißenden Abwasserstrom. "Ich dachte ich sterbe und sehe meine Eltern nie wieder." Trotz seiner Angst versuchte Jesse, die Nerven zu behalten. "Ich habe mich selbst gestoppt, der Tunnel wurde immer enger, also habe ich versucht, schnell hoch zu kommen, da war so ein großes rundes Ding, da stand ich dann 13 Stunden lang." Um die Einsatzkräfte auf sich aufmerksam zu machen, schrie und pfiff Jesse. Handabdrücke, die der Junge an den Wänden des Kanalsystems hinterließ, waren seine Rettung. Mit Hilfe von Spezialkameras konnten die Einsatzkräfte Jesses Weg nachvollziehen, mehr als einen Kilometer von der Absturzstelle entfernt wurde er schließlich entdeckt. Nach 13 Stunden qualvollen Wartens konnte Jesses Familie endlich aufatmen. Und Jesse kann, nach einem gründlichen Bad anfangen seinen Horrortrip zu verarbeiten.