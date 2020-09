Sehen Sie im Video: Mitten im Tropensturm "Beta" – Gigantische Wellen brechen über Bug eines Schiffes.





Es sind geradezu hypnotische Bilder, die kürzlich an Bord eines Schiffes vor der Küste des US-Bundesstaats Louisiana gefilmt wurden. Ein Offshore-Versorgungsschiff durchquerte das vom Tropensturm Beta aufgewühlte Meer. Nach Angaben der Besatzung kam bei der etwas wilden Fahrt aber niemand zu Schaden. Das Sturmtief mit dem Namen "Beta" war nach den Hurrikanen Laura und Sally bereits der dritte Sturm im Golf von Mexiko in weniger als einem Monat. Das Unwetter schwächte sich am Dienstag zu einem tropischen Tief ab, nachdem es an der texanischen Küste südlich von Houston auf Land traff und dort für schwere Regenfälle und Überschwemmungen sorgte.

