Trump Plaza Hotel und Casino, einst eines der wichtigsten Reiseziele in der Glücksspielstadt Atlantic City, wird abgerissen

Seit sechs Jahren ist das Trump-Plaza in Atlantic Citiy dicht. Jetzt will die Stadt das ehemalige Casino von Donald Trump in die Luft jagen. Und wer genug Geld bietet, darf den Knopf drücken.

Es ist ein Symbol für das Versagen von Donald Trump als Geschäftsmann: Das Trump-Plaza-Hotel und -Casino in Atlantic City. Seit dem Herbst 2014 steht es leer, die Stadt hat bereits mit dem Abriss begonnen. Jetzt versteigert sie die Möglichkeit, den Rest des 1984 eröffneten Gebäudekomplexes in die Luft zu jagen. Der Erlös der Auktion soll dem Boys & Girls Club of Atlantic City gespendet werden.

Trump besaß insgesamt drei Casinos in Atlantic City, darunter auch das Weltgrößte, das Trump Taj Mahal. Aber alle gingen mehrfach in Konkurs. Der damalige Immobilien-Investor verlor dabei mehr als 700 Millionen Dollar und entging nur knapp der Privatinsolvenz. Im Jahr 2009 stieg er aus dem Casino-Geschäft aus. Trotzdem stellt er heute das Taj Mahal als Beweis für seine Cleverness als Unternehmer dar, weil er die Insolvenzgesetze so genutzt habe, dass er nicht unterging.

Gelände gehört jetzt ehemaligem Trump-Berater

"Einige der ikonischen Momente von Atlantic City haben sich dort abgespielt, aber bei seinem Abgang hat sich Donald Trump offen über Atlantic City lustig gemacht, indem er sagte, er habe viel Geld verdient und sei dann ausgestiegen", kommentierte Bürgermeister Marty Small die Aktion gegenüber der Nachrichtenagentur Associated Press (AP). "Ich wollte den Abriss dieses Ortes nutzen, um Geld für wohltätige Zwecke zu sammeln." Er hoffe, dass die Versteigerung mehr als eine Million Dollar einbringe.

Der Boys & Girls Club, eine Gemeinnützige Organisation, die sich mit Bildungs- und Freizeitprogrammen um Kinder und Jugendliche kümmert, hat laut AP ein professionelles Auktionshaus damit beauftragt, bis zum 19. Januar Gebote einzuholen. Danach sei geplant, zunächst die Höchstgebote zu verkünden und schließlich in einer Live-Auktion einen Gewinner zu ermitteln. Dieser dürfe dann am 29. Januar den Knopf drücken, der die Detonation auslöst, durch die das Casino in die Luft gejagt wird.

Was mit dem frei werdenden Gelände, das mittlerweile dem US-Milliardär und ehemaligen Trump-Berater Carl Icahn gehört, geschehen soll, ist noch unklar. Small hofft, dass dort eine Art von Familienattraktion entstehen könnte. "Es kommt nicht oft vor, dass innerstädtisches Land am Meer frei wird", zitiert AP den Bürgermeister. "Wir haben eine Chance, das richtig zu machen."

Zuletzt war nach AP-Angaben im Oktober 2007 ein Casino in Atlantic City gesprengt worden. Damals habe das ehemalige Sands weichen müssen, um Platz für ein neues Casino-Hotel-Projekt zu schaffen. Das wurde aber letztendlich nie umgesetzt.

Quellen: Associated Press, Boys & Girls Club Atlantic City