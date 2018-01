Montagmorgen Ortszeit in New York: Bei einem Brand im Trump-Tower sind hier an der US-Ostküste nach Angaben der Feuerwehr zwei Menschen verletzt worden. Eine Person habe schwere Verletzungen davon getragen. US-Präsident Donald Trump hielt sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht hier, sondern in der Hauptstadt Washington auf. Trump hat in dem Hochhaus im Stadtteil Manhattan zusammen mit seiner Familie eine Wohnung . Ursache sei ein elektrischer Defekt gewesen, schrieb Eric Trump auf Twitter, ein Sohn des Präsidenten. Die Feuerwehr sei binnen Minuten vor Ort gewesen. Medienberichten zufolge brach das Feuer am Morgen aus und war dann relativ rasch unter Kontrolle. Rauch war allerdings zunächst weithin zu sehen, der vom Dach des 68 Stockwerke hohen Trump-Towers aufstieg.