Drei Stunden brauchten die Rettungskräfte, um diesen 38-jährigen Mann aus den Trümmern eines Gebäudes in Palu, auf der indonesischen Insel Sulawesi zu befreien. Auch Tage nach dem schweren Erdbeben und dem Tsunami ist das ganze Ausmaß der Katastrophe noch unklar. Allein in Palu sollen fast zweitausend Häuser eingestürzt sein, es wird befürchtet, dass in den Trümmern immer noch Hunderte Menschen ums Überleben kämpfen. So auch hier, wo einmal ein siebenstöckiges Hotel stand. Die Rettungskräfte glauben, dass rund 50 Menschen unter den Trümmern liegen. Offiziell wurde die Totenzahl am Montag auf über 800 angehoben, die Behörden befürchten aber, dass Tausende Menschen ums Leben gekommen sein könnten. Die Rettungsarbeiten gestalteten sich chaotisch. Nur nach und nach traf schweres Gerät ein. Am Dienstag wollten die Rettungskräfte auch in abgelegene Gebiete vorstoßen, die bisher von der Außenwelt abgeschnitten waren.