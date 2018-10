Es gibt noch immer Hoffnung, und es gibt auch manche gute Nachricht von hier aus der Tsunami-Region Palu: Rettungskräfte konnten in der Nacht eine Frau bergen, aus den Trümmern dieses eingestürzten Hauses. Aber die negativen Nachrichten überwiegen: Nach dem schweren Erdbeben und Tsunami hier in Indonesien gehen Behörden davon aus, dass mehr als 40.000 Menschen ihr Zuhause verloren haben. Betroffen sind vor allem die Küstenstädte von Palu und Donggala auf der Insel Sulawesi. Bisher wird offiziell von mehr als 800 Todesopfern ausgegangen. Allerdings dürfte die Anzahl von Toten noch deutlich steigen, weil viele Vermisste noch nicht gefunden wurden. Der Präsident von Indonesien, Joko Widodo, sagte am Sonntag in Palu: O-Ton: "Das ist wirklich ein Notfall. Wie schon beim Erdbeben von Lombok, wird es verschiedene Phasen geben: Für ein oder zwei Tage noch wird es sich hier sehr hart anfühlen. Die Straße hierher ist fast völlig zerstört. auch der Flughafen läuft nicht richtig. Kraftwerke sind vom Netz, von sieben hier in der Region arbeiten nur zwei. Brennstoffe können auch dort kaum hinkommen, weil die Straßen zerstört sind. Aber ich habe schon alles angeordnet, zum Beispiel Brennstoffe. Die Lieferungen werden in zwei Tagen hier sein." Laut Medienberichten läuft bereits internationale Hilfe an, vor allem aus Nachbar-Ländern wie China, Thailand und Australien. Die EU hat 1,5 Millionen Euro Soforthilfe angekündigt. Der Leiter des Evakuierungs-Lagers in Palu, Mohammad Tohir, sagte: O-Ton: "Mit Blick auf die Anzahl der in Sicherheit gebrachten Menschen haben wir jetzt genau 48.025 Leute, aus 94 Regionen." Das Erdbeben vom 28. September hatte eine Stärke von 7,5, der folgende Tsunami erreichte Wellenhöhen von rund sechs Metern.