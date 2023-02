Sehen Sie im Video: Augenzeuge berichtet von verzweifelter Suche nach Erdbeben-Opfern.









STORY: Sie mussten die Nacht im Freien verbringen. Und das bei eisigen Temperaturen. Familien in der türkischen Stadt Kahramanmaras, mitten im Katastrophengebiet, versammelten sich um ein Lagerfeuer und versuchten, sich warmzuhalten. Nach den schweren Erdbeben in der Region war die Angst vor weiteren Beben groß. Viele sind verzweifelt. "Unsere Häuser sind beschädigt, wir können nicht mehr hineingehen. Wir haben seit dem Morgen nichts mehr gegessen, unsere Kinder sind sehr hungrig. Möge Gott uns alle beschützen". Währenddessen suchen Bewohner der Katastrophengebiete in den Schuttbergen nach Verschütteten. Immer wieder finden sie Leichen. Wie viele Menschen bei den Erdbeben an der türkisch-syrischen Grenze gestorben sind, ist immer noch nicht absehbar. Bis Montagabend hatten die Behörden von über 3000 gesprochen. Es wird aber davon ausgegangen, dass die tatsächliche Totenzahl viel höher ist. Vielerorts sind die Anwohner auf sich alleine gestellt. "Wir haben sie gehört. Sie rufen laut um Hilfe. Sie wollen gerettet werden. Wir können sie nicht retten. Wie können wir sie retten? Seit heute Morgen ist niemand mehr gekommen. Niemand. Wir haben niemanden. Seht euch um. Seht euch um." Die Rettungskräfte sind rund um die Uhr im Einsatz, um Überlebende aus den Trümmern zu bergen und Verletzte in Krankenhäuser zu bringen. Noch immer werden zahlreiche Menschen vermisst. Der türkische Präsident Erdogan sprach von dem schlimmsten Beben seit 1939. Dutzende Staaten, darunter Deutschland, sowie Hilfsorganisationen sagten Unterstützung zu.

