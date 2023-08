Sucheinsatz für die Polizei in Alanya (Symbolbild): Eine Deutsche wird vermisst

An Alzheimer erkrankt: Hunderte Helfer suchen vermisste Touristin aus Deutschland

Im türkischen Urlaubsort Alanya wird eine 72-Jährige aus Deutschland vermisst. Hunderte Helfer suchen seit Tagen nach der an Alzheimer erkrankten Touristin.

In der Türkei suchen Einsatzkräfte seit Tagen nach einer verschwundenen deutschen Touristin. Die Seniorin sei vor einer Woche als vermisst gemeldet worden, sagte ein Gendarm der Wache im Urlaubsort Alanya der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Woher in Deutschland die Frau genau kommt, war nicht zu erfahren.

Türkische Medien berichteten, die 72-Jährige sei mit ihrer Tochter, deren Ehemann und ihrer Enkelin zum Urlaub in die Türkei gereist. An einem Morgen habe sie auf Socken ihr Zimmer verlassen und sei nicht zurückgekehrt. Die Zeitung "Sabah" berichtete unter Berufung auf den Schwiegersohn, die Frau sei an Alzheimer erkrankt.

Helfer suchen in Alanya Touristin aus Deutschland

Die türkische Nachrichtenagentur DHA veröffentlichte ein Video, das die Frau mit einem pinken T-Shirt bekleidet in Alanya zeigen soll. Insgesamt suchen Berichten zufolge 250 Einsatzkräfte in nahe gelegenen Wäldern, Plantagen und Gewächshäusern nach der Frau.