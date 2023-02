Bei dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien kamen mindestens 40.000 Menschen ums Leben

von Eugen Epp Er ging in die türkische Botschaft in Washington und spendete anonym 30 Millionen Dollar: Ein Pakistani wollte den Erdbebenopfern in der Türkei mit einer großen Summe helfen.

Das Erdbeben in der Türkei und in Syrien sorgt weltweit für große Betroffenheit und Hilfsbereitschaft. Angesichts der enormen Zerstörung braucht es viele Spenden, um das Leid zu mildern, medizinische und humanitäre Hilfe zu leisten sowie den Wiederaufbau anzugehen. Einen großen Teil dazu könnte ein Pakistani beitragen – mit einer gigantischen Spende.

Der in den USA lebende Mann ging in die Botschaft der Türkei in Washington, D.C. und spendete 30 Millionen Dollar. Lorbeeren wollte der Pakistani dafür offenbar nicht einheimsen, er wollte anonym bleiben. Der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif äußerte auf Twitter, er sei "zutiefst bewegt von diesem Beispiel". "Dies sind so glorreiche Akte der Philanthropie, die es der Menschheit ermöglichen, über die scheinbar unüberwindbare Hindernisse zu triumphieren", so Sharif. Auch die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu Agency berichtete über den Fall.

Rund 1,6 Millionen Menschen in Notunterkünften

Am frühen Montagmorgen vor einer Woche hatte ein erstes Beben der Stärke 7,7 die Südosttürkei und den Norden Syriens erschüttert, Stunden später folgte ein zweites schweres Beben der Stärke 7,6. Bisher sind mehr als 40.000 Tote bestätigt, Tausende werden noch vermisst. In der Türkei leben rund 1,6 Millionen Menschen in Notunterkünften. Die Weltgesundheitsorganisation WHO bezeichnete das Beben als schlimmste Naturkatastrophe in der Region seit einem Jahrhundert. Der Bedarf an Hilfe sei riesig und wachse mit jeder Stunde, sagte der für Europa zuständige WHO-Regionaldirektor Hans Kluge.

Auch die Stiftung stern will der Bevölkerung in den betroffenen Regionen helfen. Mit Ihrer Spende unterstützen wir ausgewählte Hilfsorganisationen. Unsere stern-Redakteure überzeugen sich vor Ort davon, dass Ihr Geld bei den Menschen in Not ankommt. Hier können Sie spenden.

Quellen: Shebaz Sharif auf Twitter / Anadolu Agency / DPA