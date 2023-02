Sehen Sie im Video: Erdbeben in der Türkei – deutsches Team rettet Frau aus Trümmern. STORY: Es ist ein Wettlauf mit der Zeit, so sagen Fachleute. Und das ganze Ausmaß der Katastrophe in dem Erdbebengebiet im Südosten der Türkei an der Grenze zu Syrien ist noch gar nicht absehbar. Seitdem dort die am frühen Montagmorgen mit großer Stärke und für relativ lange Dauer die Erde wackelte und zusätzlich von vielen Nachbeben heimgesucht wurde, laufen die Such- und Rettungsaktionen auf Hochtouren. Unter den internationalen Hilfsorganisationen ist auch ein Team des deutschen Rettungsdienstes ISAR, das am Dienstag an seinem südtürkischen Einsatzort Kırıkhan eintrafen und ein Bild der Verwüstung vorfand - aber auch sofort erfolgreich war: Michael Lesmeister, stellvertretender Einsatzleiter ISAR: "Großartig. Ich mein, dafür machen das. Wir haben mit unserer Partnerorganisation ISAR-Turkey vor zweieinhalb Jahren angefangen zu kooperieren. Der erste Einsatz, die erste Schadensstelle, dann gemeinsam die Frau gerettet, ja, mehr geht nicht." Und die winterlichen Wetterbedigungen erschweren die Arbeit zusätzlich. Unter anderem in dem rund 300 Kilometer nordöstlich gelegenen Malatya wurden Notunterkünfte eingerichtet. "Die Schäden sind nach diesem Erdbeben unglaublich groß. In Cavusoglu sind 10-15 Gebäude eingestürzt. Wir haben unsere Verwandten verloren. Die Rettungskräfte versuchen immer noch Menschen aus den Trümmern zu bergen und wir dürfen die Häuser nicht betreten. Die letzte Nacht haben wir in unseren Autos verbracht. Wir sind eine vierköpfige Familie. Wir haben mit meinen Schwiegereltern zu sechst in unserem Haus gelebt." Die Spendenbereitschaft in Deutschland ist groß. In Berlin wurde umgehend für die Erdbebengebiete gesammelt. Melek Erkut, Helferin: "Wir haben zwei mal Turkish Airlines Flugzeuge. Einer ist schon gestartet und zwölf LKW's haben wir, zwei sind schon auf dem Weg. Gestern Abend sind sie losgefahren und jetzt wird in einer Stunde nochmal ein letzter großer riesen LKW ankommen." Sahin Ürgün, Helfer: "Ja, wir wollen wie in der Türkei helfen, die gerade in Not sind und die wir da sehr kaltlassen. Wir brauchen Klamotten, wir haben keine Wohnung mehr, leben auf der Straße, sind auf der Straße, versuchen zu helfen. Und da versuchen wir natürlich, die zu unterstützen." In der Türkei sind den Behörden zufolge 13,5 Millionen Menschen betroffen. Das Gebiet erstreckt sich in dem Land über 450 Kilometer von Adana im Westen bis Diyarbakir im Osten und über 300 Kilometer von Malatya im Norden bis Hatay im Süden. Die Lage in Syrien ist deutlich unübersichtlicher, weil es sich um ein Bürgerkriegsland handelt. Die offiziell gemeldeten Opferzahlen erhöhen sich ständig und liegen bereits jetzt bei Tausenden. Experten zufolge dürfte die Zahl der Toten weiterhin deutlich steigen. Bei einem Beben ähnlicher Stärke, im Jahr 1999, kamen mehr als 17.000 Menschen ums Leben.

Unter den internationalen Hilfsorganisationen nach dem Erdbeben in der Türkei ist auch ein Team des deutschen Rettungsdienstes I.S.A.R. – derzeit in Kırıkhan im Einsatz. Vor Ort zeigt sich ein Bild der Verwüstung – aber es gibt auch Hoffnung.

Einen Tag nach den Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion haben deutsche Hilfsteams am Dienstag ihren Einsatz aufgenommen. Helfer der Organisation I.S.A.R. seien am Dienstag an der Rettung einer verschütteten Frau beteiligt gewesen, teilte die Organisation am Abend mit, deren Retter zuvor in die stark beschädigte Stadt Kirikhan in der Nähe der türkisch-syrischen Grenze geflogen sind. Die Einsatzstelle sei "brandgefährlich", sagte Einsatzleiter Michael Lesmeister. "Es muss viel abgestützt werden, da jederzeit weitere Gebäudeteile einstürzen können." Vor Ort sei auch ein Erkundungsteam des Bundesverbands Rettungshunde, hieß es in der Mitteilung weiter. Das I.S.A.R.-Team war vom Flughafen Köln/Bonn aus abgeflogen. Zu dem Team gehörten Hundeführer mit ihren Spürhunden, Techniker, die Verschüttete etwa mit Geophonen in größeren Tiefen orten können, und Ärzte.

Deutsches Rettungsteam nach Erdbeben in Einsatz

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) unterstützt die Rettungskräfte im Erdbebengebiet der Türkei nach eigenen Angaben mit zwei Wissenschaftlern und Kameratechnik. Die beiden DLR-Mitarbeiter seien gemeinsam mit Helferinnen und Helfern von I.S.A.R. Germany im Einsatzgebiet angekommen. Das DLR stellte eine Spezialkamera für die Lageaufklärung vor Ort bereit, die in einer Drohne eingebaut schwer betroffene Regionen überfliegen und Luftbilder als Karte senden soll. Tim Heunisch von der Hilfsorganisation @fire sagte am Abend im ZDF, man helfe mit 18 Einsatzkräften und zwei Rettungshunden in der Stadt Kahramanmaras. "Unsere Aufgabe ist in erster Linie das Retten." Es herrschten starke Winde und kalte Temperaturen.