News im Video: Dutzende Tote in der Türkei und Syrien nach Erdbeben.









STORY: Bei schweren Erdbeben im Osten der Türkei an der Grenze zu Syrien sind laut den Behörden Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Nach ersten offiziellen Angaben der Behörden starben viele Menschen in der türkischen Provinz Malatya, Diyarbakir und Osmaniye. Dutzende Gebäude sind eingestürzt. Und unter den Trümmern werden weitere Opfer vermutet. Das Rote Kreuz mobilisierte Rettungskräfte und forderte die Menschen auf, beschädigte Häuser zu verlassen. Der türkische Innenminister rief das Volk auf, die Benutzung von Mobiltelefonen einzustellen, damit vorrangig Verschüttete erreicht werden können. Auch in Syrien sind laut staatlichen Medien in den Regionen Aleppo, Hama und Latakia Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Das Beben hatte nach Angaben des deutschen Geo-Forschungszentrums GFZ eine Stärke von 7,9. Das Epizentrum lag in einer Tiefe von zehn Kilometern. Die türkische Katastrophenschutzbehörde Afad gab die Stärke des Bebens mit 7,4 in der Nähe der Stadt Gaziantep nahe der syrischen Grenze an. Das Erdbeben dauerte etwa eine Minute, berichtete ein Augenzeuge.

