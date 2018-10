Die Führungen der USA und der Türkei scheinen den Druck auf die Verantwortlichen in Riad zu erhöhen: Es geht um den Fall des seit zwei Wochen verschwundenen Journalisten Dschamal Chaschoggi aus Saudi-Arabien. Die Polizei in Istanbul weitete am Dienst ag ihre Ermittlungen aus und kündigte nach dem saudiarabischen Konsulat auch eine Durchsuchung der Residenz des Konsuls an. Nach Angaben von Präsident Recep Tayyip Erdogan prüften die Ermittler unter anderem, ob in dem Fall Gift eine Rolle gespielt haben könnte. Chaschoggi wurde nach Einschätzung der türkischen Behörden in dem Konsulat ermordet. Die Führung Saudi-Arabiens weist dies zurück. US-Medien berichteten allerdings, das Königreich bereite eine Erklärung vor, mit der es einräume, dass der Regierungskritiker bei einem schief gelaufenen Verhör ums Leben gekommen sei. US-Außenminister Mike Pompeo versuchte derweil im Auftrag von Präsident Donald Trump, sich in Riad ein Bild von der Lage zu machen. Er traf unter anderem König Salman und nach Medienberichten den Kronprinzen Mohammed bin Salman, der wiederholt Regierungskritiker festnehmen ließ. Trump hat dem engen US-Verbündeten Saudi-Arabien mit ernsten Konsequenzen gedroht, zugleich aber nach einem Gespräch mit König Salman spekuliert, "schurkische Killer" könnten für das Verschwinden des Journalisten seit dem 2. Oktober verantwortlich sein.