Bei dem vergoldeten Behälter, der in einem durchsichtigen Plastikzelt des Großen Ägyptischen Museums in Gizeh steht, handelt es sich um den Sarkophag des ägyptischen Pharaos Tutanchamun. Nun haben Experten mit der Restaurierung begonnen. Erst im vergangenen Monat hatte man den Sarg aus dem Tal der Könige bei Luxor in das Museum geholt. Es war die erste Reise des Sarkophags seit der Bestattung von Tutanchamun vor mehr als 3300 Jahren. Der Zustand des Sarkophags sei sehr schlecht gewesen, sagte der Minister für Altertümer, Khaled al-Anani: "Der Zustand des Sarges ist sehr instabil, weil er seit seiner Entdeckung nicht restauriert wurde. Wir haben praktisch erste Hilfe geleistet, dann haben wir den Sarg zum Museum gebracht. Dort war er sieben Tage in einer Isolationshalle, dann wurde mit der Desinfektion begonnen, das wird drei Wochen dauern. Wir erwarten, dass die Konservierung und Restaurierung acht Monate dauern wird." Wenn die Arbeiten fertig sind, soll der Sarkophag der Öffentlichkeit gezeigt werden. Die beiden kleineren von insgesamt drei Sarkophagen werden bereits seit langem im Ägyptischen Museum in Kairo ausgestellt. Bei der Eröffnung des Großen Ägyptischen Museums in Gizeh Ende 2020 sollen alle drei Särge an einem Platz zu sehen sein können. Tutanchamun, der etwa von 1332 bis 1323 vor Christus regierte, gilt als historisch nicht besonders wichtig. Nach Entdeckung seines Grabes voller spektakulärer Artefakte im Jahr 1922 wurde er aber weltberühmt.