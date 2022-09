Sehen Sie im Video: Meteorologen berichten über Unwetter – plötzlich steht das Studio unter Wasser.





























Meteorologen eines lokalen Fernsehsenders in Illinois berichteten am Montag gerade über starke Niederschläge in der Gegend – plötzlich stand ihr Studio unter Wasser. Die Sturzfluten sorgten im TV-Sender für Überschwemmungen – auf einmal waren Jacob Dickey und Kevin Lighty näher dran am Geschehen als ihnen lieb war. SB METEOROLOGE JACOB DICKEY: Es ging einfach so schnell. Das Wasser begann einfach hineinzuströmen, es war nicht nur ein Rinnsal. Das Wasser erreichte zwar den Serverraum, allerdings wurden keine technischen Geräte beschädigt. Doch es war knapp. SB TECHNIKER DARREN MARTIN: Wäre es noch höher gestiegen, hätte es die unterbrechungsfreie Stromversorgung erreicht, und raten Sie mal, was dann passiert wäre? Wir wären nicht mehr auf Sendung. Ein Spezialfirma kümmerte sich schnell um das überflutete Studio und pumpte das Wasser ab. Von Überschwemmungen am Arbeitsplatz hat Jacob Dickey nun erst einmal genug. SB METEOROLOGE JACOB DICKEY: Ich war noch nie in einem überfluteten Studio und ich hoffe, dass es nie wieder passiert.

