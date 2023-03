von Wiebke Tomescheit Wer über mehrere Millionen Erspartes verfügt und sich schon immer das Skelett eines T-Rex ins Wohnzimmer stellen wollte: In der Schweiz ist gerade eines zu verkaufen. "Trinity" soll Mitte April den Besitzer wechseln.

Aktuell kann man in der Schweiz einen Blick auf einen Giganten der Urzeit erhaschen: In Zürich ist das Skelett eines mächtigen Tyrannosaurus Rex ausgestellt. Fast vier Meter hoch ist er, und mehr als elf Meter lang. Allerdings sind die braunen, versteinerten Kochen nicht in einem Museum zu sehen, sondern im Vorfeld einer Auktion. Mitte April soll "Trinity" an den Höchstbietenden verkauft werden. Versteigerungen von Dinosaurierskeletten sind nicht häufig, kommen aber durchaus vor. Verboten ist der Privatverkauf nicht.

Dennoch ist das Skelett mit dem Spitznamen "Trinity" erst der dritte Tyrannosaurus Rex, der versteigert wird – und der erste, der in Europa auf den Markt kommt. "Es ist kein Abguss und keine Kopie, sondern ein Original", sagt der Schweizer Paläontologe Hans-Jakob Siber. "Und davon gibt es sehr, sehr wenige. Tatsächlich sind seit 1970 oder 1980 weniger als ein Dutzend Tyrannosaurus-Exemplare bekannt, von denen sich die meisten schon in Museen in den USA befanden."

Dinosaurierskelett wird verkauft

Allerdings hat "Trinity" auch ein kleines Geheimnis, das der Name ("Dreieinigkeit") schon verrät: Das beeindruckende Skelett besteht nämlich aus den Überresten von drei verschiedenen Tieren. Ein vollständiges Tyrannosaurus-Skelett zu finden ist nämlich so wahrscheinlich, wie dreimal in Folge einen Sechser im Lotto richtig zu tippen. Dem Wert des T-Rex dürfte das nur bedingt abträglich sein: Das Auktionshaus in Zürich rechnet mit einem Erlös von fünf bis acht Millionen Euro.

Ein Vergleich mit gut erhaltenen Skeletten von einem einzigen Tier lässt sich anhand zweier Exemplare ziehen, die 1997 und 2020 in den USA verkauft wurden: "Sue" wechselte für 8,4 Millionen US-Dollar den Besitzer, "Stan" sogar für 31,8 Millionen. Wer also das nötige Kleingeld hat, um sich einen echten T-Rex ins Wohnzimmer zu stellen, hat nun eine einzigartige Chance – schöner wäre natürlich, wenn der Käufer sich dazu entschließen würde, "Trinity" doch einem Museum zukommen zu lassen, so dass die Allgemeinheit die Chance hat, das beeindruckende Skelett zu bestaunen.

