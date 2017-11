Noch immer suchen die Rettungskräfte nach dem verschollenen argentinischen U-Boot. Schwierige Wetterverhältnisse erschweren die Suche. Zudem gab es bei den Bemühungen, das Boot zu finden, einen Rückschlag. Geräusche, die zwei Marineschiffe wahrgenommen haben, hätten nicht von dem vermissten Boot gestammt, sagte Gabriel Galeazzi von der argentinischen Marine: "Diese Signale oder dieses Geräusche, wie wir sie genannt haben, wurden mit speziellen Computer-Programmen analysiert. Wir wollten bestätigen, dass das Signale sind, die von dem U-Boot stammen. Aber am Ende wurde uns mitgeteilt, dass die Geräusche nicht von dem U-Boot gekommen sind." Das U-Boot war am vergangenen Mittwoch unter ungeklärten Umständen vor der argentinischen Küste verschwunden. An Bord sind 44 Menschen. Zuletzt war die Suche nach dem Boot noch ausgeweitet worden. An der Aktion beteiligten sich Flugzeuge und Schiffe aus mehreren Staaten. Das 65 Meter lange und sieben Meter breite Boot wurde in Emden gebaut und lief 1983 vom Stapel. Die argentinische Marine vermutet, das ein technisches Versagen der Grund für sein Verschwinden ist.