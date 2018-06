Als Frauchen Fran Jennings ihren Dackel Trevor (4) am Abend zu Bett brachte, sah er aus wie immer: schlank, zierlich, ein rundum gesunder Dackel. Als sie am darauffolgenden Morgen die Treppe runterkam, war der Schreck umso größer: Trevor war nicht mehr wiederzuerkennen. Der Kopf des Rüden wirkte wie eine Kugel, die nahtlos in den Hals überging. Die Haut spannte sich über einen unförmigen Körper. Sogar die Pfoten des Dackels wirkten aufgedunsen. Trevor sah aus wie eine "große, fette Robbe" wird sich Fran Jennings Tochter Jessica später erinnern. Die beiden Frauen aus der britischen Stadt Lymm waren alarmiert. Denn Trevor sah nicht nur seltsam aus - er hatte auch Probleme mit dem Atmen.

Fran Jennings fuhr mit dem Rüden direkt in eine Tierklinik. Dort angekommen, staunte selbst Tierärztin Michelle Coward nicht schlecht. Nie zuvor musste sie einen vergleichbaren Fall behandeln. Die Ärztin untersuchte das Tier zunächst äußerlich, fand aber keine Verletzungen oder andere Hinweise, die Trevors Zustand hätten erklären können. Also entschied sie, den Dackel zu röntgen - und entdeckte schließlich den Grund für Trevors Leiden.

Der Rüde litt unter einem sogenannten Hautemphysem. Dabei staut sich Luft unter einer tiefliegenden Hautschicht. In Trevors Fall war ein Loch in der Luftröhre Schuld an der Misere: Mit jedem Atemzug entwich etwas mehr Luft in das Körperinnere und breitete sich zwischen Haut- und Fettgewebe aus. Die Ärzte mussten nun schnell handeln - denn das Emphysem drohte, sich weiter zu verschlimmern.

Dackel Trevor ist schon wieder auf Hühnerjagd

In einer Operation nähten die Tierärzte das Loch in Trevors Luftröhre zu und ließen die Luft aus seinem Körper ab. Der Eingriff war ein voller Erfolg, und Trevor erreichte schnell wieder seine Normalgröße. Unklar ist nur noch, wie sich der Dackel die Verletzung zugezogen hat.

Seine Besitzer - und auch Trevor selbst - sind froh über den Ausgang des Abenteuers: "Er ist jetzt wieder ganz der Alte, jagt die Hühner und ganz genau so soll es sein."