In Wien wurden am Donnerstag mehrere Mönche überfallen. Die Fahndung nach den Tätern dauert weiter an. Am Nachmittag brachen zwei Täter in die Kirche Maria Immaculata ein und hielten die Geistlichen fest. Erst drei Stunden später fand die Polizei die 56 bis 68 Jahre alten Männer. Fünf wurden verletzt, einer von ihnen schwer. Die Wiener Polizei sagte, sie könne noch keine Angaben zum Tatmotiv machen, schließe ein terroristisches Motiv allerdings aus. "Es ist eines jedenfalls ausgeschlossen, es dürfte sich um kein terroristischen Motiv handeln, die Bandbreite geht jedoch sehr wohl von einem räuberischen Übergriff bis hin zu einem Gewaltdelikt oder möglicherweise auch einem Racheakt." So Polizeisprecher Harald Soros. Mindestens einer der Täter forderte Geld und Wertsachen, so die Polizei auf Twitter.